Москва, , 08:36 — REGNUM

В аэропортах Москвы отменены и задержаны 24 авиарейса. Об этом 6 августа свидетельствуют данные сервиса «Яндекс.Расписания».

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Больше всего изменений в расписании авиарейсов произошло в аэропорту «Домодедово». Так, по состоянию на 08:30 здесь были задержаны 15 авиарейсов, ещё четыре отменены.

В аэропорту «Внуково» было задержано четыре авиарейса, в аэропорту «Шереметьево» — один рейс.

О причинах задержки и отмены авиарейсов в столичных аэропортах ничего не сообщается.

Как сообщало ИА REGNUM, на Колыме сильные дожди не дают возможности принять и выпустить авиарейсы — уже не приземлились по расписанию три самолёта.

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