Москва, , 08:13 — REGNUM

В Москве 6 августа начнётся потепление, сообщили в центре «Фобос».

Тёплая погода Дарья Антонова © ИА REGNUM

"Воздушные потоки развернутся на западное направление, и поступит первая порция атлантического тепла», — рассказали синоптики.

По их словам, в московском регионе ещё останется эхо циклона, который уходит на Урал. Небо продолжит хмуриться, пройдут дожди.

Температура воздуха в Москве составит от 17 до 19 градусов, в Подмосковье от 15 до 20 градусов. Скорость ветра не превысит 9 метров в секунду.

Как сообщало ИА REGNUM, жители Москвы в ночь с 12 на 13 августа смогут увидеть самый яркий звездопад лета.

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