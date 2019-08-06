Саратов, , 08:13 — REGNUM

Ямочный ремонт проезжей части улиц Большая Горная и Актюбинская в Саратове проведен после проверки ее состояния прокуратурой Волжского района города. Об этом 6 августа сообщается на сайте ведомства.

Ремонт дороги

Кроме этого, проведены работы по нанесению дорожной разметки «пешеходный переход» на проезжей части улиц Волжского района г. Саратова.

«Принятые меры позволят снизить аварийность на указанных автомобильных дорогах, а также повысить дисциплинированность участников дорожного движения», — говорится в сообщении.

Напомним, что при проверке соблюдения законодательства о безопасности дорожного движения прокуратурой Волжского района г. Саратова было выявлено ненадлежащее состояние автомобильных дорог. По данному факту правоохранители отправили предписание в адрес главы муниципального образования «Город Саратов» Михаила Исаева, по результатам которого и был проведен ремонт дороги.