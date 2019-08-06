Киев, 6 августа 2019, 08:24 — REGNUM
С 20 августа водоканалы Украины вынуждены будут перейти на почасовую подачу воды, заявила вице-президент Украинской ассоциации предприятий водопроводно-канализационного хозяйства «Укрводоканалэкология» Ольга Бабий 5 августа во время пресс-конференции в информационном агентстве «Укринформ».
Она рассказала, что украинские водоканалы оказались на грани разорения после введения на Украине рынка электроэнергии. Стоимость электроэнергии для водоканалов в июле повысилась на 25%, в августе у предприятий уже не будет денег, отметила Бабий.
По её оценке, в июле убытки водоканалов составили около 200 млн гривен.
Как сообщало ИА REGNUM, с 1 июля на Украине была введена новая модель продажи электроэнергии.
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