Киев, , 08:24 — REGNUM

С 20 августа водоканалы Украины вынуждены будут перейти на почасовую подачу воды, заявила вице-президент Украинской ассоциации предприятий водопроводно-канализационного хозяйства «Укрводоканалэкология» Ольга Бабий 5 августа во время пресс-конференции в информационном агентстве «Укринформ».

Она рассказала, что украинские водоканалы оказались на грани разорения после введения на Украине рынка электроэнергии. Стоимость электроэнергии для водоканалов в июле повысилась на 25%, в августе у предприятий уже не будет денег, отметила Бабий.

По её оценке, в июле убытки водоканалов составили около 200 млн гривен.

«Мы хотим предупредить: с 20 августа некоторые города будут вынуждены перейти на почасовую подачу воды, чтобы сократить потери электроэнергии. Если же ситуация не будет решена путём законодательной корректировки, водоканалы будут отключать от электроснабжения. Остановка водоснабжения и водоотведения будет иметь непредвиденные техногенные и экологические последствия для городов Украины», — подчеркнула Ольга Бабий.

Как сообщало ИА REGNUM, с 1 июля на Украине была введена новая модель продажи электроэнергии.

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