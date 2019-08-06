Порт-Луи, , 08:16 — REGNUM

Власти Дубая депортировали маврикийского блогера Шамима Коримбокуса и его 11-летнего сына без объявления официальной причины, передает ВВС Africa.

Страница Коримбокуса в соцсети Facebook называется «Неудобная правда» («La vérité ki pou dérange zot» на мавританском креольском языке) и имеет почти 60 000 подписчиков. Его посты часто сатирические, а другие, такие как, например, тот, который рассказывает о распространенности наркоторговли на Маврикии, открыто критикуют правительство.

«Полиция накрыла мою голову капюшоном, и меня забрали в тюрьму», — рассказал Шамим Коримбокус о своем задержании в ОАЭ.

«Нахождение в центральной тюрьме Аль-Авир в течение трех дней вызывает мурашки по коже. В какой-то момент я думал, что закончу, как [убитый саудовский журналист] Джамаль Хашогги», — добавил он.

Коримбокус, который жил в Дубае в течение последних восьми лет, не был арестован по прибытии на Маврикий.

Премьер-министр Маврикия Правинд Джагнот сообщил журналистам: «Если он [Шамим Коримбокус] сказал, что в этой ситуации есть политический мотив, об этом следует спросить его, а не меня. Кроме того, у него не было никаких проблем по возвращении домой».

"Я ожидаю, что он отправит письмо, чтобы объяснить мне, что с ним произошло», — добавил он.