Димитровград, Ульяновская область, , 08:09 — REGNUM

Спартакиада Государственного научного центра НИИ атомных реакторов 2019—2020 годов началась с проведения турнира по мини-футболу среди восьми команд подразделений института, сообщила пресс-служба центра.

«Сегодня мы открываем долгожданную спартакиаду института. Конечно, для нашего предприятия подобные мероприятия очень важны с точки зрения сплочения и поднятия духа работников. Особенно приятно, что нам удалось собрать такое большое количество команд и болельщиков», — сообщил заместитель директора по управлению персоналом и социальному развитию ГНЦ НИИАР Дмитрий Русинов, приветствуя участников и гостей спартакиады.

Отмечается, что спартакиада будет продолжена соревнованиями по таким видам спорта как: шахматы, семейная эстафета и волейбол. Завершением спартакиады станут лыжные гонки в марте 2020 года.

В институте пояснили, что мероприятие проводится с целью пропаганды здорового образа жизни, развития физической культуры и спорта, повышения мастерства и квалификации спортсменов.

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