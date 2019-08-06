Москва, , 08:04 — REGNUM

Мобильное приложение «Госуслуги Москвы» пополнилось услугой записи животных к ветеринарам, сообщает 6 августа официальный сайт мэра и правительства Москвы.

На приёме у ветеринара (cc) Paul L Dineen

«Услугой могут воспользоваться владельцы не только кошек и собак, но и рыб, рептилий, кроликов, попугаев и других домашних любимцев», — рассказали в пресс-службе департамента информационных технологий столицы.

Сервис позволяет записать на приём в ветеринарную клинику или вызвать доктора на дом. Дома оказывают услуги по вакцинации, лабораторным исследованиям и чипированию. Запись при необходимости можно отменить.

На данный момент наиболее популярны в приложении столичных госуслуг сервисы «Электронный дневник», «Запись к врачу» и «Мой ребенок в школе».