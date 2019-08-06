Тюмень, , 08:44 — REGNUM

В Тюмени перед судом предстанет предпринимательница, обвинённая в недопоставках мяса кур и яиц в одно из исправительных учреждений УФСИН России. Выявлена недостача на сумму 2,3 млн рублей, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в СУ СКР по Тюменской области.

Следствием установлено, что в марте 2017 года 41-летняя предпринимательница заключила с одним из исправительных учреждений (ИУ) города Тюмени несколько фиктивных договоров на поставку для нужд УФСИН России по Тюменской области цыплят-бройлеров, кур-несушек и комбикорма на общую сумму около 7 млн 400 тыс. рублей. По устной договоренности с начальником исправительного учреждения, вместо живности обвиняемая должна была поставлять мясо кур и яйца.

Однако с апреля по октябрь 2017 года предпринимательница, получив деньги в полном объёме, недопоставила оговорённую продукцию. Зато по накладным она исполнила контракт полностью, так как по указанию начальника ИУ документы были подписаны без фактической приемки. В ходе инвентаризации, в исправительном учреждении была выявлена недостача на сумму 2,3 млн рублей.

Бывший начальник исправительного учреждения приговорён по ч. 1 ст. 286 УК РФ («Превышение должностных полномочий») к двум годам лишения свободы условно.

Уголовное дело против предпринимательницы по ч. 4 ст. 159 УК РФ («Мошенничество в особо крупном размере») направлено в суд для рассмотрения по существу.