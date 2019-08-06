Курган, , 08:02 — REGNUM

В дома Кургана поступает вода ненадлежащего качества. Начальники цехов очистных сооружений водопроводов «Арбинка» и «Центра города» привлечены к дисциплинарной ответственности, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе прокуратуры Курганской области.

По итогам надзорных мероприятий, проведённых природоохранной прокуратурой, выяснилось, что жители столицы Зауралья вынуждены потреблять холодную воду с повышенным содержания марганца и железа.

«Данная ситуация сложилась ввиду того, что сооружения водоподготовки не справляются с водоочисткой и доведением качества воды до нормативного состояния», — говорится в сообщении прокуратуры.

Курганская природоохранная прокуратура внесла представление генеральному директору АО «Водный союз» Владимиру Овсянникову с требованием предпринять меры по улучшению качества питьевой воды в соответствии с установленными нормативами. К дисциплинарной ответственности привлечены должностные лица.