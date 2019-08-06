Канберра, , 08:06 — REGNUM

Преподаватель элитной частной школы для мальчиков в городе Уорунге на северном побережье Сиднея был обвинен в хранении детской порнографии после того, как он оставил свой мобильный телефон в бассейне. Об этом 6 августа передает Daily Mail.

Детективы были вызваны в школу Knox в Уорунге в понедельник, 5 августа, после сообщения о найденном в аквацентре телефоне с «большим количеством изображений надругательств над детьми».

30-летний преподаватель был арестован и доставлен в местный полицейский участок. Сотрудники полиции штата Новый Южный Уэльс произвели обыск в доме мужчины и изъяли несколько электронных устройств.

Директор школы Knox Скотт Джеймс в письме, адресованном родителям, сообщил об отстранении преподавателя от работы в аквацентре. «Коллега обнаружил непристойные изображения на мобильном телефоне, который, как мы полагаем, принадлежит этому сотруднику, — написал он. — Полиция осведомлена. Нам сообщили, что в настоящее время нет оснований думать, что найденные изображения имеют отношение к учащимся школы Knox и тем, кто посещал аквацентр».

Отмечается, что подозреваемый предстанет перед судом в Уорунге 6 августа.