Хабаровск, , 07:57 — REGNUM

В Охотское море выпущена третья группа косаток, которая содержалась в так называемой китовой тюрьме в приморской бухте Средняя. Об этом сегодня, 6 августа, сообщил секретарь Всероссийского научно-исследовательского института рыбного хозяйства и океанографии (ВНИРО) Алексей Смородов.

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«Ещё три косатки благополучно выпущены в Охотское море», — уточняется в сообщении на сайте института в Facebook.

https://www.instagram.com/p/B0zmJ1oi8t4/

Сначала животных на автомобилях доставили до Хабаровска, затем перегрузили на суда и отправили по Амуру до поселка Иннокентьевка. От него до мыса Перовского млекопитающих вновь транспортировали на машинах.

Уточняется, что в настоящее время за передвижением животных с берега наблюдают учёные, эксперты и представители общественности. Они также присутствовали на всех этапах транспортировки и выпуска животных.

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Как сообщало ИА REGNUM, первые две косатки и шесть белух, ранее содержавшиеся в «китовой тюрьме», были выпущены в Охотское море у мыса Перовского в Приморском крае 27 июня. Позднее они были замечены у Шантарских островов. Во ВНИРО отметили, что за время пребывания в неволе косатки не утратили природных навыков.

Напомним, с ноября 2018 года в бухте Средней под Находкой были заключены 11 косаток и 90 белух. В феврале 2019 года в ситуацию вмешался президент РФ Владимир Путин, поручив в кратчайшие сроки решить судьбу млекопитающих.

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