Цхинвал, , 07:56 — REGNUM

Кандидат медицинских наук, кавалер медали «Во славу Осетии», детский хирург Роланд Биченов и кандидат медицинских наук, детский хирург-уролог Герман Козырев прибыли в Южную Осетию из Северной Осетии. 6 августа хирурги проведут несколько операций в детской республиканской больнице. Об этом сообщило ИА «Рес».

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Операции будут проводиться в том числе с целью передачи опыта югоосетинским коллегам. В дальнейшем в Южную Осетию также будут приглашаться специалисты из России.