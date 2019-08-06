Москва, , 07:49 — REGNUM

В центре занятости «Моя карьера» пройдут семинары для родителей, впервые отправляющих детей в школу или детский сад. Об этом 6 августа сообщает официальный сайт мэра и правительства Москвы.

«Семинары помогут родителям гармонизировать отношения с детьми отношения, снять барьеры, препятствующие активной социализации ребенка, а также повысить его внутреннюю мотивацию к занятости и успешному взаимодействию со сверстниками», — заявила директор центра «Моя карьера» Ирина Швец.

Центр запланировал два семинара для родителей будущих детсадовцев (7 августа) и первоклассников (14 августа). Занятия бесплатные, для того, чтобы принять в них участие, нужно записаться по телефону.