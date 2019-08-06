Иркутск, , 07:43 — REGNUM

В лесах Иркутской области установится чрезвычайно высокий класс пожароопасности. Об этом сообщили ИА REGNUM в региональном управлении по гидрометеорологии.

«7−9 августа местами по области ожидается высокая, 4-го класса, и чрезвычайная, 5-го класса, пожароопасность лесов», — сообщили в управлении.

Так, по северным районам области 8 августа ожидается до 32 градусов тепла.

В связи с этим в Главном управлении МЧС по Иркутской области предупредил о запрете гражданам на посещение лесной зоны.

Как сообщало ИА REGNUM, площадь лесных пожаров после резкого сокращения в выходные вновь начала расти.

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