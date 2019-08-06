Москва, , 07:40 — REGNUM

В Москве праздничные мероприятия в честь 80-летнего юбилея ВДНХ, прошедшие с 1 по 4 июля, посетили 1,2 млн человек. Об этом 6 августа сообщает сайт мэра и правительства Москвы.

Всего за эти дни зрители увидели 15 концертов, балетные постановки, видеопроекции и шоу дронов. 1 августа открылся музей ВДНХ. Он стал в дни праздника одним из самых посещаемых мест выставки.

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Программа баловала посетителей разнообразием. Так, прошёл морской парад, в котором участвовали актеры в костюмах рыб, осьминогов, крабов, морских звезд и других обитателей подводного мира. Гастрономической частью торжеств стали два 80-килограммовых торта, которыми угостили посетителей.

В сообщении отмечается, что юбилейный сезон на ВДНХ будет продолжен, для посетителей подготовили юбилейные концерты, выставки и мастер-классы. А вход в музей будет свободным до 8 сентября.