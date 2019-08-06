Москва, , 07:38 — REGNUM

Жители Москвы в ночь с 12 на 13 августа смогут увидеть самый яркий звездопад лета. В эту ночь в небе можно будет наблюдать метеорный поток Персеиды, сообщается на портале мэра столицы.

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Ожидается, что в небе будет видно до 100 метеоров в час При ясной погоде падающие звёзды будут видно невооруженным глазом.

Отмечается, что звездопад входит в тройку самых зрелищных космических явлений наряду с апрельскими Лиридами и декабрьскими Геминидами.

Как сообщало ИА REGNUM, самый красивый звездопад в 2018 году в Москве и Подмосковье можно было наблюдать в ночь на 13 августа.

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