Москва, 6 августа 2019, 07:38 — REGNUM
Жители Москвы в ночь с 12 на 13 августа смогут увидеть самый яркий звездопад лета. В эту ночь в небе можно будет наблюдать метеорный поток Персеиды, сообщается на портале мэра столицы.
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Ожидается, что в небе будет видно до 100 метеоров в час При ясной погоде падающие звёзды будут видно невооруженным глазом.
Отмечается, что звездопад входит в тройку самых зрелищных космических явлений наряду с апрельскими Лиридами и декабрьскими Геминидами.
Как сообщало ИА REGNUM, самый красивый звездопад в 2018 году в Москве и Подмосковье можно было наблюдать в ночь на 13 августа.
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