Кызыл, , 07:30 — REGNUM

Погодные аномалии дали возможность жителям Тувы второй раз за лето провести сенокос. Об этом сообщили ИА REGNUM в пресс-службе правительства республики.

«Сама природа благоволит нам… Сейчас в республике собрали 8567 тонн, а тут у республики появляется шанс снять второй сенокос. Дал сегодня поручение принять все меры к кормозаготовке», — написал на своей странице в соцсети глава региона Шолбан Кара-оол.

Урожайность кормовых угодий по сравнению с 2018 годом также выросла — с 11 центнеров с га до 13.

Как сообщало ИА REGNUM, август во многих регионах южной Сибири начался с аномальной жары. Так, жителей Горного Алтая предупредили о повышении температуры местами до 35 градусов.

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