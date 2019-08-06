Москва, , 07:23 — REGNUM

Новая подборка копий документов о Великой Отечественной войне появилась в библиотеке «Московской электронной школы» (МЭШ). Об этом сообщает сайт мэра и правительства Москвы.

Среди материалов — фотографии, автобиографии, наградные листы, военные учетные карточки, письма родным и воспоминания однополчан.

«Это материалы из фонда Института истории партии Московского городского комитета КПСС, они поступили в Главархив Москвы в 1991 году. Институт собирал их с конца 1940-х до 1980-х годов, большую часть документов передали сами герои и их родственники», — рассказал начальник Главного архивного управления столицы Ярослав Онопенко.

По его словам, представлены не только боевые, но и личные истории людей, сражавшихся за Родину. В подборке есть данные о брате Зои Космодемьянской Александре (1925−1945). Он служил командиром батареи тяжёлого самоходного артиллерийского полка. Его посмертно удостоили звания Героя Советского Союза за подвиги в ходе Восточно-Прусской операции 1945 года.