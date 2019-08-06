Улан-Удэ, , 07:07 — REGNUM

Воздух в столице Бурятии стал более безопасным для дыхания. Как сообщили ИА REGNUM в Управлении Роспотребнадзора по республике, 5 августа проведено 66 исследований атмосферного воздуха в населённых пунктах, подверженных задымлению от лесных пожаров.

Помимо Улан-Удэ, мониторинг проводился в восьми районах Бурятии.

«По результатам исследований содержание вредных примесей не превышает предельно-допустимые концентрации и составляет по взвешенным веществам до 0,5 ПДК, диоксиду азота — 0,7 ПДК, диоксиду серы — 0,4 ПДК, оксиду углерода — 0,4 ПДК», — сообщили в управлении.

Тем не менее, специалисты рекомендуют жителям задымлённых городов и сёл пореже выходить на улицу, плотно закрывать окна и двери, либо использовать занавески из влажной ткани.

Напомним, как ранее сообщало ИА REGNUM, дым от лесных пожаров накрыл 11 районов республики. В результате в Улан-Удэ и посёлке Заиграево были превышены гигиенические нормативы по взвешенным вещестам.

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