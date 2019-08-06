Чэнду, Китай, , 06:59 — REGNUM

Авиакомпания Sichuan Airlines восстановит рейс между столицей китайской провинции Сычуань городом Чэнду и местечком Цзючжайгоу блин национального парка, где произошло землетрясение магнитудой 7,0, сообщает 5 августа агентство Синьхуа.

Рейс будет восстановлен начиная с 8 августа и будет осуществляться каждые вторник, четверг и субботу на самолетах Airbus A319. Вылет из Чэнду будет происходить в 10:20 по местному времени и прибывать в Цзючжайгоу в 11:20. Обратный рейс из Цзючжайгоу будет вылетать в 12:10 и пребывать в Чэнду в 13:15 по местному времени.

Национальный парк Цзючжайгоу, являющийся достоянием всемирного наследия ЮНЕСКО, известный также как Долина Цзючжай состоит из 20 туристических мест и знаменит своими живописными водопадами, густыми лесами, безмятежными озерами и карстовым горными образованиями.

В 2017 году в долине произошло мощное землетрясение, которое привело к сходу оползней, селей и прочим бедствиям, которые с тех пор отрезали доступ к достопримечательностям для туристов.

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