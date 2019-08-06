Магадан, Магаданская область, , 06:58 — REGNUM

Магаданские депутаты одобрили кандидатуру нового главного прокурора, передаёт корреспондент ИА REGNUM. Он прилетел из Кургана

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Вероятно, новым прокурором Колымы станет Олег Седельников, который занимал должность первого зампрокурора Курганской области. Нынешний прокурор Анатолий Васильев отправится в Ямало-Ненецкий автономный округ.

Но последние слово в назначении — за президентом России.

Как сообщало ИА REGNUM, 2 августа уже распространилась информация о возможном назначении Седельникова на Колыму.