Аша, Челябинская область, , 06:56 — REGNUM

В челябинской Аше продолжается реконструкция парка имени Героя Советского Союза Петра Пилютова «Сад Металлургов». Она началась ещё в 2018 году.

В ходе первого этапа работ здесь расширили пешеходные дорожки, вырубили старые деревья, создали новое уличное освещение, а также лыжероллерную трассу и «Дорожку долголетия». В 2019 году заасфальтированы дорожки, созданы скейт-парк, детская площадка, новые аттракционы, установлены малые архитектурные формы, выполнено озеленение.

Работы будут продолжены в 2020 году. В планах — обновление набережной и создание каркасно-тентового укрытия для хоккейного корта.