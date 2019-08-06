Челябинск, , 06:47 — REGNUM

В челябинской Аше школа №2 вызывает опасения местных жителей. Во время дождей заливает классы и коридоры, а на третьем этаже — плесень, заявляют граждане.

Ситуацию в школе оценил врио губернатора Алексей Текслер. Он увидел, что сейчас в здании идёт ремонт, но выразил опасения в том, что работы удастся закончить к 1 сентября. Ремонт затягивается. По словам врио начинать работы нужно было сразу по окончании очередного учебного года.

«Это провал какой-то, школа не может находиться в таком состоянии. Никакими дождями это объяснить невозможно», — сказал Текслер и позвал мэра Аши на серьёзный разговор.