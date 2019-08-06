Пекин, , 06:38 — REGNUM

Китайский фонд для инвалидов (CFDP) получил 1 млн юаней ($144,5 тыс.) от спонсора для обучения инвалидов с целью трудоустройства, сообщает 5 августа агентство Синьхуа.

Средства были выделены пекинским фондом при портале 58.com с целью совместного запуска благотворительной программы с CFDP. Благотворительная программа для инвалидов будет действовать в провинциях Цзянсу, Хунань и Сычуань уже с текущего года.

В Китае на данный момент насчитывается 85 млн инвалидов, среди которых 25,48 млн — в трудоспособном возрасте. Целью программы является привить им навыки необходимые для трудоустройства, а также обеспечить понимание со стороны работодателя.