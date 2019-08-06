Челябинск, , 06:30 — REGNUM

В Челябинске два долгостроя могут быть сданы уже в августе-сентябре. Речь идёт об объектах жилого комплекса «Бриз» и дома «На Работниц», говорится в официальном сообщении Южно-Уральской Корпорации жилищного строительства и ипотеки.

Средства на достройку домов выделил действующий при корпорации Фонд соцподдержки дольщиков и заёмщиков. Общая сумма только за июль составила 8 млн 420 тыс. 608 рублей и 60 копеек. Дом в комплексе «Бриз» сдадут в августе, а тот, что «На Работниц» — в сентябре.

Общая сумма затрат фонда на достройку первого дома превысила 30 млн рублей, а второго — 20 млн. Соглашения о компенсации расходов были ранее заключены с ООО «Стройдом» и ООО «Стройинвест», которые являются их застройщиками.

Добавим, дома планировалось сдать в 2017—2018 годах, однако работы остановились. Руководитель прежнего застройщика оказался под следствием.