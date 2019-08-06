Улан-Удэ, , 06:20 — REGNUM

В Бурятии на три месяца приостановлена деятельность детского палаточного лагеря на Байкале. Об этом сообщили ИА REGNUM в службе судебных приставов по республике.

В ходе проверки в лагере были обнаружены многочисленные нарушения санитарно-эпидемиологических норм.

«Одним из грубых нарушений явился факт отсутствия воды, отвечающей требованиям безопасности. На момент проверки в лагере не было запаса бутилированной воды для приготовления пищи. Вода использовалась с Байкала», — сообщили в управлении.

Кроме того, мальчики и девочки проживали вместе в двух армейских палатках. Последние, по мнению специалистов надзорного органа, были непрочными и промокаемыми.

В результате суд признал нарушения угрожающими жизни и здоровью детей, постановив приостановить работу лагеря. Дети отправлены домой.

Как сообщало ИА REGNUM, в ночь на 23 июля произошёл пожар в детском палаточном лагере «Холдоми» в Хабаровском крае. В результате четыре подростка погибли — одна девочка сразу, ещё трое в больнице от полученных ожогов.

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