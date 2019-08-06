Челябинск, , 06:14 — REGNUM

В Челябинске будет проверен подземный переход на площади Революции, в котором погиб пожилой мужчина. Об этом заявила врио мэра Наталья Котова.

Подземный переход

Речь идёт о состоянии ступенек. Напомним, именно на них пожилой мужчина оступился и упал. Инцидент произошёл ещё в июле. Спасти пенсионера не удалось.

Отметим, объект находится в ведении парка имени Пушкина. Его арендатором было одно из ООО, которое выполняло текущий ремонт. В настоящее время контракт с ним расторгнут.

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