Челябинск, , 06:09 — REGNUM

В Челябинске общественники выявили множество некачественных дорог, которые ведут к социально значимым объектам. Об этом говорится в официальном сообщении ОНФ.

По данным активистов, на большинстве проверенных ими участках ремонта не было несколько лет. И даже там, где дефекты были устранены, оказалось не всё ровно и гладко.

Представители ОНФ направили в мэрию Челябинска, а именно — в управление дорожного хозяйства — соответствующее обращение. Они просят включить эти участки в план работ на 2020 год.