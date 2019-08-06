Биробиджан, , 04:32 — REGNUM

По данным Росстата количество наркозависимых в Еврейской автономной области к численности населения является наибольшим показателем в России, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Наркомания Цитата из к/ф «Лестница Якова». Реж. Эдриан Лайн. 1990. США

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Так, при исчислении на 100 тысяч жителей, число пациентов, у которых впервые диагностирована наркотическая зависимость, в ЕАО составляет 65,4 человека. Вторым в списке идёт Приморский край, где соотношение наркоманов составляет почти в два раза меньше чем в ЕАО — 35,5 человек на 100 тысяч населения.

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Как сообщало ИА REGNUM, Еврейская автономная область занимает четвёртое место в России по уровню распространения туберкулёза среди населения. На 100 тысяч жителей здесь приходится 269,1 человек.