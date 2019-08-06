Казань, , 04:24 — REGNUM

Мэр Казани Ильсур Метшин, комментируя ситуацию с принятием нового генплана, вызвавшего протесты жителей пригородных посёлков, по чьим домам могут пройти дороги, заявил, что решения должны принимать «в интересах большинства», сравнив протестующих с «периферией», а протесты — с «точками кипения». Градоначальник добавил, что «город — это живой организм, он развивается, растёт, эти процессы не остановить», но пообещал «справедливую рыночную компенсацию» за изымаемое имущество, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

«На периферии образовалось несколько «точек кипения», но людей можно понять — никто не хочет изменений, человек в принципе так устроен. Но город — это живой организм, он развивается, растёт, эти процессы не остановить», — заявил мэр, добавив, что по итогам общественных обсуждений, прошедших в конце июля-начале августа, разработчики получили свыше двух тысяч предложений и замечаний.

Ильсур Метшин отметил, что больше всего претензий у горожан вызвали планы по проектированию дорог, уточнив, что рост автомобилизации, который происходит, не может «не отражаться на планах по развитию города». На 2006 год в Казани было 180 тыс. автомобилей, а сейчас их 430 тысяч.

Глава города заявил, что «нет единой таблетки, которая удовлетворила бы все пожелания и чаяния людей» и пообещал «каждому собственнику земельного участка, жилого дома, чья собственность попадает в зоны «красных линий» — «справедливую рыночную компенсацию, которая позволит соблюсти все частные права и приобрести на эти средства другое соразмерное имущество». Он также добавил, что власти «ответственны перед завтрашним днем нашего города и должны принимать решения в интересах большинства».

Читайте также: Дорога потребует сноса 100 домов и церковного кладбища? Скандал в Казани

Как ранее сообщало ИА REGNUM, после первого анонсирования проекта нового генплана в 2018 году в Казани начались протесты жителей пригородных посёлков, по чьим домам и лесным массивам были запланированы автодороги. Казанцы писали открытые обращения к главе государства, прося о помощи и утверждая, что их дома — не самострой и нет оснований для сноса. В 2018 году генплан, пройдя через публичные слушания, принят не был — потребовались корректировки в связи с изменением федерального законодательства. В 2019 году его снова вынесли на обсуждение горожан, которые усмотрели, что далеко не по всем спорным проектам компромисс найден и продолжили протесты. Жители посёлка Вознесенское против того, чтобы четырехполосная дорога прошла по их домам, а под снос отправилась сотня построек и часть церковного кладбища. Солидарны с ними и жители Дербышек, который протестуют уже второй год.