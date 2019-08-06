Вашингтон, , 04:03 — REGNUM

Картинку с «Телепузиками» и коллаж с британской королевой Елизаветой II опубликовал основатель SpaceX Илон Маск в Twitter.

Картинки размещены одна над другой. Глядя на них, напрашивается сравнение героев детского шоу и британской королевы.

https://twitter.com/elonmusk/status/1157972610761789440

Как ранее сообщало ИА REGNUM, Маск проигнорировал церемонию вручения медали имени Стивена Хокинга в Цюрихе (Швейуцария), которая состоялась в конце июня.

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