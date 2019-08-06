Вашингтон, 6 августа 2019, 04:03 — REGNUM
Картинку с «Телепузиками» и коллаж с британской королевой Елизаветой II опубликовал основатель SpaceX Илон Маск в Twitter.
Картинки размещены одна над другой. Глядя на них, напрашивается сравнение героев детского шоу и британской королевы.
https://twitter.com/elonmusk/status/1157972610761789440
Как ранее сообщало ИА REGNUM, Маск проигнорировал церемонию вручения медали имени Стивена Хокинга в Цюрихе (Швейуцария), которая состоялась в конце июня.
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