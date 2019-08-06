Казань, , 03:51 — REGNUM

В Казани почти две недели бастующие крановщики, несмотря на дождь, вечером 5 августа 2019 года вышли на митинг, отстаивая своё право на безопасный труд и достойную оплату. В этот же день словно в подтверждение, что в этой сфере не всё гладко с безопасностью, упал башенный кран на одной из стройплощадок, передаёт корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на объединение «Крановщики Казани», входящее в межрегиональный профсоюз «Рабочая ассоциация» (МПРА).

«Митинг под дождём! Несмотря на погоду, крановщики пришли на митинг, чтобы отстоять право на безопасный труд», — написали в официальной группе протестующих крановщиков в 21:00.

В поддержку рабочих стройотрасли и в знак солидарности на митинг вышли также долевые участники ряда проблемных жилых строек, горожане, чьи права пострадали, активисты движения против строительства мусоросжигательного завода. В рядах митингующих можно было заметить дольщиков одного из домов ЖК «МЧС», требовавших свои квартиры. Жильё, которое в 2012 году начало строить ООО «Фон», они должны были получить в 2016-м, но до сих пор ждут, так как стройка встала из-за отсутствия финансирования, а переговоры с новым подрядчиком были завершены лишь в 2019 году.

В день митинга солидарности с крановщиками на строительной площадке соципотечного жилкомплекса «Салават Купере» случилось ЧП — упал кран. По имеющейся версии, причиной падения стало размытие дождём грунта под стройтехникой. Крановщика в кабине в момент падения крана не было, пострадавших нет.

По данным пресс-службы Приволжского управления Ростехнадзора, за 2018 год в Казани ведомством было проведено 93 проверки, результатом которых стало привлечение к административной ответственности 15 должностных лиц и 17 юрлиц. Более того, была приостановлена работа 13 башенных кранов, а при проверке работы были выявлены «нарушения требований промышленной безопасности».

Для справки: в столице республики на сегодня 1270 грузоподъемных механизмов, из которых 224 — башенные краны.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, с конца июля 2019 года несколько десятков кранов на стройплощадках столицы Татарии остановились — крановщики, требуя поднятия зарплаты и соблюдения норм техбезопасности, начали забастовку. По России идёт флешмоб солидарности с казанскими крановщиками #СтопКран, в рамках которого слова поддержки летят со всех уголков страны, а самарская группа даже написала гимн забастовки.

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