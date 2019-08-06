Владивосток, , 05:24 — REGNUM

Приморский край летом как магнит притягивает отдыхающих со всего Дальнего Востока. Пляжный сезон здесь хоть и короткий, но довольно тёплый в сравнении с другими территориями региона. Пляжи в бухтах Приморья в июле и августе заполнены отдыхающими.

Бухта Клоково на севере Приморья Алексей Иванов © ИА REGNUM

Маяк на мысе Балюзек Алексей Иванов © ИА REGNUM

Мыс Балюзек в солнечную погоду Алексей Иванов © ИА REGNUM

Мыс Балюзек в тумане Алексей Иванов © ИА REGNUM

Мыс Балюзек в тумане Алексей Иванов © ИА REGNUM

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Особенно короткий пляжный сезон на севере Приморского края. Несмотря на это сюда приезжают на отдых со всего края и соседних территорий, преодолевая сотни километров. И надо сказать, что не всегда по хорошей асфальтированной трассе — практически все дороги, ведущие к заповедным бухтам, грунтовые. Но даже это не останавливает любителей красоты природы Приморья.

Мыс Балюзек в Приморском крае Алексей Иванов © ИА REGNUM

Костры на берегу Японского моря Алексей Иванов © ИА REGNUM

Мыс Балюзек в Приморском крае Алексей Иванов © ИА REGNUM

Бухта Зеркальная Алексей Иванов © ИА REGNUM

«Путь на машине более чем в 700 км из Хабаровска конечно сложный, но оно того стоит. Посмотрите красота какая! Впечатлений от отдыха здесь хватит на весь год. А следующим летом обязательно приедем вновь», — поделились своими впечатлениями отдыхающие в Приморье гости из Хабаровского края.

Отдыхают в Приморье как на благоустроенных базах, абсолютно разного уровня комфортности, так и на диких пляжах в палатках.

Бухта Клоково на севере Приморья Алексей Иванов © ИА REGNUM

Бухта Клоково на севере Приморья Алексей Иванов © ИА REGNUM

Бухта Клоково на севере Приморья Алексей Иванов © ИА REGNUM

«Лето на Камчатке совсем не такое как здесь в Приморье. Для нас Приморье это прям рай. Регулярно приезжаем сюда в отпуск, отдохнуть, загореть и конечно покупаться в вашем тёплом море», — рассказала отдыхающая, приехавшая с Петропавловска-Камчатского.

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Бухта Клоково на севере Приморья Алексей Иванов © ИА REGNUM

Бухта Клоково на севере Приморья Алексей Иванов © ИА REGNUM

Бухта Клоков на севере Приморья Алексей Иванов © ИА REGNUM

Бухта Клоково на севере Приморья Алексей Иванов © ИА REGNUM

Как сообщало ИА REGNUM, сильные ливневые дожди привели к наводнению во многих районах Приамурья. Корреспондент ИА REGNUMпроехал по федеральной трассе «Амур» вдоль пострадавших от стихии территорий.