Ачинск, Красноярский край, , 02:11 — REGNUM

Две электрички с эвакуированными жителями Ачинского района направляются в Красноярск, заявил 6 августа мэр Ачинска Илай Ахметов.

Комментируя действия властей по стабилизации обстановки в Ачинском районе, мэр отметил, что в городе проводится планомерная эвакуация.

«По состоянию на 3:00 (местного времени) два состава электропоездов выехали в сторону Красноярска. Хочу отметить, что все органы государственной власти, силовые и правоохранительные структуры работают в тесном взаимодействии и координации», — сказал Ахметов.

Он отметил, что в зоне риска временно приостановлено движение трамваев и автобусов. Ограничения снимут, когда станет безопасно.

Напомним, в Ачинске объявлен режим ЧС после взрывов на складе боеприпасов. Из опасных районов, по оценке главы Красноярского края, планируется эвакуировать порядка шести тысяч человек.

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