Ачинск, Красноярский край, , 01:31 — REGNUM

Первоочередной задачей в ситуации со взрывом боеприпасов в Ачинском районе (Красноярский край) является завершение эвакуации людей, заявил губернатор Александр Усс, 6 августа сообщили в его пресс-службе.

«Сейчас необходимо, прежде всего, обеспечить эвакуацию и безопасность людей. Полагаю, данные вопросы мы сможем обсуждать не ранее утра», — сказал Усс.

По его оценке, всего должны быть эвакуированы около шести тысяч человек. В основном эвакуация уже завершена. В Ачинском районе идёт работа «в режиме штаба» — для обеспечения безопасности предприятий, находящихся в возможной зоне поражения от склада боеприпасов.

Также, отмечает глава региона, нужно обеспечить «нормальное движение по федеральной трассе, принять необходимые меры, чтобы город жил нормальной, если можно так сказать, жизнью в этих условиях».

Говоря о пострадавших, Усс отметил, что, по его данным, их пять — восемь человек, угрозы их жизням нет, после чего добавил:

«Ачинск — большой город с необходимым набором медицинского персонала и медикаментов. Кроме этого, у нас мобилизованы медицинские силы города Красноярска и, при необходимости, они могут выдвинуться сюда».

Напомним, в результате возгорания на складе артиллерийских боеприпасов воинской части, находящейся в пяти километрах от посёлка Каменка (Ачинский район), начались взрывы. В городе Ачинске и ряде близлежащих населённых пунктов проводится эвакуация.

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