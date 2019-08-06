Ижевск, , 01:04 — REGNUM

Несмотря на мероприятия, направленные на профилактику наркомании и пропаганду здорового образа жизни, статистика демонстрирует отрицательные результаты в этом направлении в Удмуртии. Об этом заявил глава республики Александр Бречалов, комментируя итоги заседания антинаркотической комиссии. По его мнению, необходимо разработать конкретную дорожную карту по профилактике наркомании на ближайшие три года, сообщили ИА REGNUM в правительстве республики.

По итогам первого полугодия 2019 года в регионе выявлено 1,5 тыс. наркопреступлений, чем за аналогичный период прошлого года. Из них более половины связаны со сбытом, производством и пересылкой наркотиков. К уголовной ответственности привлечено 517 лиц. Из незаконного оборота изъято более 32 кг наркотических средств.

«Мы прилагаем совместные усилия по профилактике наркомании — и МВД, и муниципалитеты, и общественные организации, и религиозные общины. Но статистика неумолимая. Она свидетельствует о том, что позитивных сдвигов в направлении борьбы с наркоманией, алкоголизмом у нас нет», — констатировал Бречалов.

По его словам, 4,8 тыс. человек в республике принимают наркотики, 2,8 тыс. человек от этого числа — уже наркозависимы.

«Это работоспособное население. Я считаю, что ситуация очень плохая. Все возможности для того, чтобы переломить её, у нас есть», — считает Бречалов. Разработать соответствующую дорожную карту он поручил к 23 сентября.

ИА REGNUM напоминает, в конце июня Госсовет Удмуртии предложил внести изменения в статью об административных правонарушениях, которые бы позволяли направить на принудительное лечение от наркомании 16−18 летних жителей республики. В прошлом году, закон, действующий в отношении совершеннолетних жителей республики помог направить на лечение 226 наркоманов, в 2019 — уже 350 человек.