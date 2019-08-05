Алушта, Крым, , 21:43 — REGNUM

Шесть пляжей Алушты и два пляжа в Севастополе закрыли из-за несоответствия нормативам проб морской воды. Об этом ИА REGNUM 5 августа сообщили в пресс-службе межрегионального управления Роспотребнадзора по РК и Севастополю.

Александр Дейнека. В Севастополе. 1956

«По фактам выявленных нестандартных проб морской воды вынесены постановления о временном ограничении купания шести рекреационным зонам в городе Алушта и по двум в Севастополе», — отметили в Роспотребнадзоре.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее власти Севастополя выяснили, что канализационный коллектор в районе мыса Фиолент не работает более 16 лет — глубоководный слив канализации в море у побережья нарушен с 2003 года.

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