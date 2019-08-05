Курск, , 20:45 — REGNUM

В Курской области прокуратура Советского района добивается устранения нарушений природоохранного законодательства на сахарном комбинате в поселке Кшенский. Как сообщили в пресс-службе ведомства, проверку организовали после обращений местных жителей, которые жаловались на зловоние.

Экология Иван Шилов © ИА REGNUM

На территории комбината нашли ямы, заполненные полуразложившимся жомом. Ямы располагались на земельных участках без каких-либо ограждений и покрытий — они и были причиной неприятного запаха.

За несоблюдение экологических и санитарно-эпидемиологических требований в отношении юридического лица было возбуждено дело об административном правонарушении. Также руководителю сахарного комбината прокурор внёс представление, в котором потребовал устранить нарушения, вывезти и утилизировать отходы.