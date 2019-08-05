посёлок Мирный, , 19:57 — REGNUM

В поселке Мирный 4 августа состоялся согласованный администрацией пикет против перепрофилирования объекта уничтожения химического оружия (УХО) в комплекс переработки отходов I и II класса опасности «Марадыковский». По оценкам организаторов, в пикете приняли участие около 100 человек, сообщается в группе поселка в социальной сети.

Активисты считают, что создание комплекса это по определению опасное производство, и нет ни одного подтвержденного факта, что новый объект будет безопасным. Активисты держали в руках плакаты «Нет заводу смерти», «Мы имеем право на благоприятную окружающую среду», «Мирный против переработки опасных отходов. Нам здесь жить».

По итогам пикета была принята резолюция. В частности, жители требуют отменить планы по перепрофилированию объекта УХО в Мирном и поменять их на организацию фармпроизводства, как это планировалось еще в 2017 году. Либо объект демонтировать и закрыть. В санитарной зоне объекта необходимо провести общественную экологическую экспертизу, а правительству Кировской области принять закон о запрете ввоза радиоактивных отходов из других регионов без проведения референдума.

Как сообщало ИА REGNUM, митинги против перепрофилирования объектов УХО уже неоднократно проходили в Удмуртии, где планируется создание комплекса «Камбарка», и в Саратовской области, где планируется создать объект в поселке Горный. На порталах гражданских инициатив активисты собирают подписи под петициями с запретом строительства комплексов.