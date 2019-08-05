Курск, , 19:13 — REGNUM

В Курске прокурором Железнодорожного административного округа назначен старший советник юстиции Кирилл Лапин. Как сообщила пресс-служба областной прокуратуры, его назначение было утверждено приказом Генпрокурора РФ 10 июля.

Лапин на службе в органах прокуратуры состоит с 2000 года. Он работал помощником прокурора Тимского района, следователем, старшим следователем прокуратуры Железнодорожного административного округа, а также прокурором, старшим прокурором отдела по надзору за законностью правовых актов, соблюдением прав и свобод граждан, заместителем прокурора Сеймского административного округа Курска и прокурором Тимского района Курской области.

О том, что новый прокурор приступил исполнению своих должностных обязанностей, в ведомстве сообщили 5 августа.