Черкесск, , 19:07 — REGNUM

В Карачаево-Черкесии вынесен приговор в отношении четверых граждан Республики Таджикистан, которых признали виновными в сбыте наркотиков на территории республики. Свою преступную деятельность иностранцы осуществляли в период с декабря 2016 года по июнь 2017 года, когда они были задержаны.

Черкесский городской суд установил 12 эпизодов преступлений, сообщили ИА REGNUM 5 августа в пресс-службе прокуратуры региона. Как выяснило следствие, злоумышленники приобретали крупные партии наркотических средств через сеть интернет и расфасовывали их в пакеты для дальнейшего сбыта. Торговля велась через систему тайников-закладок. Покупатели вносили деньги на банковскую карту за товар и получали указание, где его получить.

Все четверо получили большие сроки лишения свободы — от 10 с половиной лет до 12 лет. При этом отбывать наказание им придется в колонии строгого режима.

Стоит отметить, что, кроме Карачаево-Черкесии, банда сбытчиков наркотиков орудовала в Адыгее, Краснодарском и Ставропольском краях.

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