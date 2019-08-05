Курск, , 19:01 — REGNUM

В Курске прокуратура через суд обязала администрацию школы обеспечить физическую охрану образовательного учреждения. Об этом сообщила пресс-служба областной парокуратуры.

В Октябрьском районе прошла проверка соблюдения законодательства при обеспечении безопасности детей. Одну из школ днём охраняли работники из штата школы, а по ночам — сторожа. Ни у тех, ни у других нет необходимых навыков, специальной подготовки и спецсредств для охраны образовательного учреждения.

Прокурор обратился в суд, потребовав от администрации обеспечить школу физической охраной. Требование было удовлетворено.