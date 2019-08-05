Улан-Батор, , 19:11 — REGNUM

Общенациональная экологическая акция «Монголия без мусора» по очистке окружающей среды, рассчитанная сроком на один год, запущена по инициативе монгольского министерства окружающей среды и туризма, сообщает 5 августа Синьхуа.

Целью акции является популяризация законов об охране природы и информирование граждан о пунктах раздельного сбора бытовых отходов.

В рамках акции запланировано ежемесячное проведение конкурса «Чистая окружающая среда», победитель которого получает 1 млн монгольских тугриков (около 375 долларов).

Согласно данным экологического мониторинга, ежегодно в стране образуется более 2 млн тонн отходов, в том числе около 500 тыс. тонн бытового пластика. Министерство окружающей среды и туризма между тем подчеркивает, что перерабатывается всего лишь около 5−6% общего объема бытового мусора.