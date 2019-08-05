Мадрид, , 18:53 — REGNUM

Украинские туристы, которые отдыхали в испанском отеле Best San Francisco в городе Салоу, устроили истерику из-за российского флага в столовой. О этом сообщил очевидец произошедшего Дэвид Пластер на своей странице в социальной сети Facebook.

Во время ужина в гостиничной столовой украинские туристы обнаружили российский флаг в помещении, явно вывешенный сотрудниками отеля. У украинских туристов случилась истерика и они потребовали от персонала снять флаг. Но в ответ на их крики администратор гостиницы заявил, что он является «сторонником российской политики и что его позиция — это позиция всей Испании».

Далее Пластер утверждает, что сотрудники гостиницы якобы решили ещё больше продемонстрировать свое презрение к украинским гражданам и аниматоры начали исполнять русские военные песни в качестве развлекательной программы у бассейна.

Не вынеся всего это украинские туристы обратились к своему туристическому оператору JoinUp с жалобами. Но там им посоветовали отнестись к ситуации философски.

Но туристы с Украины не унимались и потребовали, чтобы на оставшиеся три дня отдыха им сменили отель. В ответ на это представители туроператора объяснили, что тогда туристам придется заплатить большой штраф за изменение бронирования.

В соцсетях это сообщение набрало сотни лайков. Пользователи возмущались неадекватным поведением украинских туристов и посчитали, что те опозорились.