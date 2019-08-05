Грозный, , 18:37 — REGNUM

Материальную помощь оказали в Чечне семьям погибших сотрудников полиции города Аргуна. Всего поддержку получили 92 семьи, сообщили ИА REGNUM 5 августа в пресс-службе главы и правительства региона. Денежные средства вручил по поручению президента Регионального общественного фонда имени Ахмата-Хаджи Кадырова мэр Аргуна Хас-Магомед Кадыров.

Он поблагодарил главу фонда Аймани Кадырову и главу Чечни Рамзана Кадырова за постоянное внимание к семьям погибших при исполнении служебного долга сотрудников полиции.

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Как сообщало ИА REGNUM, в 2015 году получили помощь от Регионального общественного фонда имени Ахмата Кадырова 113 сотрудников правоохранительных органов Чечни, получившие ранения в борьбе с терроризмом. Из них 38 человек получили ключи от новых квартир, 12 — стали обладателями машин и денежной субсидии по 500 тыс. рублей каждый. Остальные 63 человека получили по одному миллиону рублей.