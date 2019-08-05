Триест, Италия, , 18:32 — REGNUM

Уполномоченный по правам детей и подростков итальянского городка Монфальконе по просьбе мэра города выслушает жалобы учеников и их родителей на политизированных преподавателей, передает Il Primato Nazionale в понедельник, 5 августа.

Мэр Анна Мария Чизинт заявила журналистам, что жалобы на преподавателей, придерживающихся либеральной идеологии (в Италии их в силу местных традиций по-прежнему именуют «левыми»), то есть на сторонников Демократической партии, поступают регулярно.

Эти преподаватели, согласны жалобам, выступают с постоянными нападками на партию «Лига» Маттео Сальвини, пришедшую к власти (в том числе и Монфальконе) в результате общенародных выборов, отметила Чизинт.

Представители Демократической партии заявили, что власти не вправе подвергать преподавателей такого рода проверкам. В ответ в мэрии заявили, что намерены лишь проверить, не нарушают ли закон сами преподаватели-либералы, которых, по словам мэра, в школах «очень много».