Санкт-Петербург, , 18:36 — REGNUM

В сентябре 2019 года в Петербурге запустят трамвайный маршрут, который будет обслуживать ретротрамвай. Как рассчитывают в Смольном, маршрут №1 станет новым туристическим брендом города.

Предполагается, что трасса ретротрамвая будет начинаться от Василеостровского трамвайного парка, из которого в 1907 году на линию вышли первые электрические трамваи. Сейчас в этом парке развернут музей электротранспорта.

Далее трасса пройдет по Среднему проспекту, через Тучков мост, по проспекту Добролюбова, по Кронверкскому проспекту, через Троицкую площадь, Троицкий и Литейные мосты. Пассажиры ретротрамвая смогут увидеть Петропавловскую крепость, крейсер «Аврора», Михайловский замок и другие достопримечательности.

По маршруту трамвай будет делать 17 остановок. Обслуживать маршрут будут подлинные музейные вагоны или копии знаменитых ленинградских трамваев прошлых лет, в том числе легендарной «Американки», которая служила с довоенных лет до конца 1970-х годов.

В туристическом трамвае планируется вести экскурсии, в том числе тематические, а также школьные уроки для юных петербуржцев.

«Почетными пассажирами ретротрамвая всегда будут ветераны, гости и участники торжественных мероприятий, посвящённых Дню Великой Победы, Дню снятия блокады Ленинграда», — отметил вице-губернатор Санкт-Петербурга Олег Марков.