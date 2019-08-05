Елец, Липецкая область, , 18:25 — REGNUM

В Липецкой области завершено расследование уголовного дела в отношении руководителя ООО «Монолит» и его помощника, обвиняемых в мошенничестве в особо крупном размере. Как сообщила пресс-служба СУ СК РФ по Липецкой области, почти 12 миллионов рублей были похищены из бюджета при строительстве изолятора временного содержания и ОМВД города Ельца.

Обвиняемые действовали в рамках государственного контракта на сумму почти 280 миллионов рублей. Следствие считает, что злоумышленники внесли ложные сведения в документы, завысив стоимость проведённых работ. Свою вину они не признали, однако результаты экспертиз подтвердили выводы следствия о хищении бюджетных средств.

Дело направлено в суд. На имущество фигурантов дела стоимостью почти 20 миллионов рублей наложен арест. Обвиняемым грозит до 10 лет лишения свободы.