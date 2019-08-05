Милан, Италия, , 18:24 — REGNUM

Семь постояльцев центра по приему мигрантов в окрестностях Милана были задержаны за нападение на сотрудников правоохранительных органов, передает Milano Today в понедельник, 5 августа.

Инцидент начался с пожара в здании центра. Двое постояльцев центра пытались самостоятельно спасти еще одного оставшегося в здании человека, однако пожарные, оттеснив их, вытащили его из огня сами.

В этот момент один из постояльцев центра бросил камень в пожарную машину и был задержан. Около тридцати человек пытались отбить его у полиции. За сопротивление сотрудникам полиции семь человек были арестованы.

Пожарная служба тем временем признала здание непригодным для дальнейшего использования в качестве центра по приему мигрантов. Его постояльцы перевезены в другое помещение.