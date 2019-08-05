Грозный, , 18:21 — REGNUM

Глава Чечни поручил первому заместителю председателя правительства ЧР Исе Тумхаджиеву оказать помощь в восстановлении поврежденных домов жителям Урус-Мартановского и Ачхой-Мартановского районов. В настоящее время такую помощь получили более 70 малоимущих семей.

Им были предоставлены необходимые строительные материалы. Об этом в своем отчете 5 августа доложил Тумхаджиев, который возглавил оперативный штаб по восстановительным работам, сообщили ИА REGNUM в пресс-службе главы и правительства региона.

«Помимо помощи строительными материалами, необходимо оказать пострадавшим содействие в восстановлении их частных домовладений, нанять соответствующих специалистов. Не у каждой семьи имеются необходимые средства», — дал задание Кадыров.

В настоящее время уже восстановлены пять школ, дом культуры и больница, два многоквартирных дома. Еще одно учебное заведение восстанавливается.

Как сообщало ИА REGNUM, в ночь на 31 июля на Чечню обрушился ураган. Гроза и штормовой ветер нанесли ущерб Урус-Мартановскому и Ачхой-Мартановскому районам. Был нанесен ущерб более 300 домовладениям, пострадали также объекты социального значения и коммуникации.

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